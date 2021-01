ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) रोमांचक मोड़ पर है. दोनों टीमों के बीच हमेशा से ही टेस्ट सीरीज का रोमांच चरम पर रहा है. मौजूदा सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर हैं और सीरीज में अभी 2 टेस्ट मैच का खेल बाकी है. Also Read - Sanjay Manjrekar ने फिर दिया विवादित बयान, Bio-Bubble विवाद पर टीम इंडिया को दे डाली ये नसीहत

इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ (Steve Waugh) ने अपने जमाने के खौफनाक भारतीय बल्लेबाज को याद किया है. स्टीव वॉ ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत की दीवार माने जाने वाले द वॉल राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को कंगारू टीम के लिए खौफनाक बल्लेबाज बताया है.

"He was as important to the Indian side as Sachin Tendulkar." Also Read - India vs Australia: रोहित-पंत विवाद से पहले टीम इंडिया ने दो और बार तोड़ा था कोविड प्रोटोकॉल

From Kolkata to Adelaide and beyond, Steve Waugh remembers India's Rahul Dravid, who terrorised Australia during his impressive career #AUSvIND pic.twitter.com/JEePY8WDsx

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2021