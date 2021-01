ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया (Team India Playing XI Sydney Test) ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपने प्लेइंग XI की बुधवार को घोषणा कर दी है. इस दौरे पर टेस्ट टीम में पहली बार उपकप्तान बनाए गए स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की वापसी हुई है. इसके अलावा युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) अपना डेब्यू करेंगे. Also Read - Ind vs Aus: कप्तान रहाणे ने कहा- सिडनी टेस्ट में शीर्ष क्रम में ही खेलेंगे रोहित शर्मा

इस फास्ट बोलर को उमेश यादव (Umesh Yadav) के चोटिल होने के बाद टीम में जगह दी गई है. वहीं रोहित की एंट्री के लिए ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को बाहर होना पड़ा है. Also Read - पाकिस्तान को हरा न्यूजीलैंड बनी शीर्ष टेस्ट टीम; जानें किस तरह नंबर-1 पर वापसी कर सकती है टीम इंडिया

NEWS – #TeamIndia announce Playing XI for the 3rd Test against Australia at the SCG. Also Read - IND vs AUS: सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम के खिलाफ उतर सकते हैं विल पुकोवस्की, कप्तान पेन ने किया इशारा

Navdeep Saini is all set to make his debut.#AUSvIND pic.twitter.com/lCZNGda8UD

— BCCI (@BCCI) January 6, 2021