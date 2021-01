India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के बाकी बचे दो टेस्ट मैच के लिए चोटिल तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) की जगह टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वॉड में शामिल किए गए बाएं हाथ के पेसर टी नटराजन (T Natarajan) ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया है. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच में 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा. Also Read - ICC T20I World Cup 2021: अगर भारत सरकार ने नहीं दी छूट तो बीसीसीआई को भरना पड़ेगा 906 करोड़ का टैक्स

इस समय टीम इंडिया मेलबर्न में रहकर सिडनी टेस्ट की तैयारियों में जुटी हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर शेयर की है जिसमें टीम के फील्डिंग कोच आर श्रीधर नटराजन (R Sridhar) को कैच लपकने की तैयारी करा रहे हैं.

इस वीडियो में नटराजन को दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपकते हुए देखा जा सकता है. नटराजन के इस बेहतरीन प्रयास को टीम के साथी खिलाड़ी उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं. बीसीसीआई ने नटराजन को टैग करते हुए वीडियो का कैप्शन लिखा, ' टी नटराजन इस दौरे पर मिले मौकों को अच्छे से भुना रहे हैं. '

@Natarajan_91 has been grabbing his chances very well on this tour. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/sThqgZZq1k

— BCCI (@BCCI) January 3, 2021