एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट (India vs Australia Pink Ball Test) खेल रही टीम इंडिया ने शनिवार को हाथ हाई बाजी निकाल दी. शुक्रवार को भारत ने मेजबान टीम को मात्र 191 रन पर ऑल आउट कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी. लेकिन मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने उससे जैसे सब कुछ छीन लिया. पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने तीसरे दिन के पहले ही सत्र में उसकी पूरी पारी को मात्र 36 रन पर ढेर कर दिया. Also Read - पूर्व दिग्गज ने कहा- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पृथ्वी शॉ की जगह शुबमन गिल को मिलना चाहिए था मौका

भारत ने शुक्रवार को अपना एक विकेट गंवाया था और आज जोश हेजलवुड ने (5/8) और पैट कमिंस ने (4/21) भारतीय पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया. मोहम्मद शमी चोटिल होकर पवेलियन लौटे. यह भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे कम टोटल है. इससे पहले टीम इंडिया का एक पारी में सबसे कम स्कोर 42 रन था, जो उसने साल 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट में बनाया था. Also Read - Virat Kohil के लिए भी बुरा सपना रहा साल 2020, नहीं जमा पाए कोई सेंचुरी

ओवरऑल बात करें तो यह टेस्ट इतिहास का यह चौथा सबसे कम स्कोर है और भारत न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया की चौथी टीम बना है. टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा मौका है, जब किसी टीम ने अपनी पूरी पारी में सिर्फ 36 रन बनाए हैं. Also Read - Australia vs India, 1st Test: एडिलेड के मैदान पर भारत ने दर्ज किया टेस्ट इतिहास का अपना सबसे कम स्कोर

इस बीच माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट टि्वटर पर टीम इंडिया खूब ट्रोल हो रही है. पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भारतीय बल्लेबाबजों के स्कोरकार्ड को हमेशा के लिए भूल जाने वाले OTP (वन टाइम पासवर्ड) बताया है-

The OTP to forget this is 49204084041 . #INDvsAUSTest

वीरू ने अपने टि्वटर हैंडल भारतीय पारी में बल्लेबाजों का स्कोर को भूल जाने वाला OTP कहा. उन्होंने लिखा, ‘भूला देना वाला OTP यह है- 49204084041.’

1.3 billions people right now #INDvsAUSTest pic.twitter.com/ij3vSZCFZV

भारतीय पारी लड़खड़ाई तो इन जनाब को सूर्यास्त की बात याद आ गई. लेकिन यह डे-नाइट टेस्ट है. यहां सूर्यास्त के बाद फ्लड लाइट काम करेगी और मैच तो चलता ही रहेगा.

यह हैं टेस्ट पारी के सबसे कम टोटल

A day to remember for Australia as they bowled India out for their lowest total in Test history 😯

Have you seen a more clinical bowling performance?#AUSvIND pic.twitter.com/FOmSNKfYbm

