ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज से पहले कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में लाल और गुलाबी गेंदो से अभ्यास कर रही है। Also Read - India vs Australia: इस बार टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा है भारी: ग्लेन मैक्ग्रा

कप्तान कोहली ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट की जिसमें अनुभवी मोहम्मद शमी और युवा मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर अभ्यास कर रहे है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, ‘‘मुझे टेस्ट क्रिकेट (अभ्यास) सेशन पसंद है।’’ Also Read - ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन में विराट कोहली- देख रहे वेबसीरीज

कोहली 17 दिसंबर से एडीलेड में खेले जाने वाले शुरूआती टेस्ट मैच के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए भारत लौट आएंगे। वीडियो में खिलाड़ियों को नेट की जगह मैदान के बीच बनी पिच पर टेस्ट मैच की तरह फील्डिंग और दूसरे छोर पर बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी अभ्यास करते देखा गया।

Neat and clean from @IamSanjuSamson #TeamIndia pic.twitter.com/wySGBcWGPI

ज्यादातर खिलाड़ी पिछले दो महीनों से आईपीएल में व्यस्त थे ऐसे में उन्होंने सफेद गेंद से अभ्यास करने की जगह टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली लाल और गुलाबी गेंद से अभ्यास करते हुए हुए देखा गया।

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी गुलाबी गेंद का सामना कर रहे थे जिससे ये संकेत मिलता है कि पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में उनकी दावेदारी होगी। राहुल सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों का अभ्यस्त होने के लिए टेनिस गेंद से अभ्यास करते नजर आए, जिसमें उनकी मदद रविचंद्रन अश्विन ने की।

How is that for innovation? @ashwinravi99 grabs racquet while @klrahul11 faces volleys with his 🏏 #TeamIndia pic.twitter.com/03ZV003SdV

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें शमी और सिराज अलग-अलग बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते दिख रहे है। बीसीसीआई ने इस वीडियो के साथ लिखा, ‘‘गुरु और उनका शिष्य। जब मोहम्मद शमी और सिराज ने भारतीय टीम के नेट्स (अभ्यास) पर एक साथ गेंदबाजी की। तेज और सटीक।’’

The master and his apprentice

When @MdShami11 and Siraj bowled in tandem at #TeamIndia‘s nets. Fast and accurate! pic.twitter.com/kt624gXp6V

— BCCI (@BCCI) November 17, 2020