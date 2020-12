Mohammed Shami out for six weeks from Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कलाई में फ्रेक्चर के कारण 6 सप्ताह के लिए टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं. शमी को ये चोट ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ जारी 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पेसर पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर लगी थी. ऐसे में शमी का अब आगामी इंग्लैंड (India vs England Test Series) के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी खेलना संदिग्ध हो गया है. Also Read - India vs Australia: इयन चैपल हर मैच के बाद अजीब बयान देते हैं: Steve Smith

इस भारतीय पेसर को अगले छह सप्ताह आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है. एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में शमी को कमिंस की गेंद कलाई में लगी थी जिसके बाद स्कैन में उनकेक हाथ में फ्रेक्चर का पता चला. Also Read - India vs Australia Boxing Day Test: चोटिल तेज गेंदबाज Mohammad Shami की जगह लेने को तैयार ये 3 पेसर्स, बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिल सकता है मौका

बीसीसीआई (BCCI) के एक सूत्र ने कहा ,‘उनका पहले टेस्ट में खेल पाना संभव नहीं है. रिहैबिलिटेशन में छह सप्ताह लगेंगे. प्लास्टर हटने के बाद वह बेंगलुरू में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब में भाग लेंगे.’ Also Read - India vs Australia: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा- भारतीय बल्लेबाजों के फुटवर्क में आत्मविश्वास की कमी है

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी तीन टेस्ट से बाहर हुए शमी मंगलवार को भारत रवाना हो गए. ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लौटने के बाद भारतीय टीम पांच फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी. पहला टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium ) में खेला जाएगा.

शमी पिछले कुछ वर्षों से टीम इंडिया की पेस अटैक के मुख्य हथियार बनकर उभरे हैं. जब भारतीय टीम ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था उस समय इस तेज गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी. शमी ने पिछले दौरे पर कुल 16 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम तब पहली बार ऑस्ट्रेलियाई में टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही थी.