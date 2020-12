IND vs AUS Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम (India Cricket Team) के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बेंगलूरू स्थित एनसीए (NCA) में रिहैब पूरा कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं जहां उन्हें मेजबान टीम के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में हिस्सा लेना है. वर्ल्ड क्रिकेट में ‘हिटमैन’ (Hitman) के नाम से फेमस रोहित इस समय सिडनी में 2 बैडरूम अपार्टमेंट 14 दिन का क्वारंटीन (14-day isolation) टाइम बिता रहे हैं. रोहित अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं. Also Read - IND vs AUS Boxing Day Test: गौतम गंभीर ने Virat Kohli की जगह इस बल्लेबाज को नंबर 4 पर उतरने की दी सलाह

स्पोट् र्स टूडे यूटयूब के मुताबिक, आइसोलेशन के दौरान रोहित शर्मा अपने कमरे में ही वर्कआउट कर रहे हैं और टीवी के जरिए अपना समय गुजार रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Boxig Day Test) पर खेला जाएगा जबकि तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में होगा. इस समय सिडनी में कोरोनावायरस (Coronavirus pandemic) के नए मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में तीसरा टेस्ट मेलबर्न में स्थानांतरित किया जा सकता है.

सिडनी में बढ़ रहे कोविड-19 (COVID-19) के मामले के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने अपने दो खिलाड़ियों डेविड वॉर्नर (David Warner) और शॉन एबट (Sean Abbot) को सिडनी से मेलबर्न बुला लिया है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में 8 विकेट से पराजित किया था.

टीम इंडिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट सहित सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट में नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि वह पैटरनिटी लीव पर स्वदेश लौटेंगे. ऐसे में आगामी टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) करेंगे. पहला टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया के लिए सीरीज में वापसी आसान नहीं होगी. देखना दिलचस्प होगा कि कोहली के बगैर टीम इंडिया किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का सामना करती है.