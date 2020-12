India vs Australia: भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. चोटिल तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) 4 मैचों की सीरीज के बाकी बचे दो टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. उमेश मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) मैच में चोटिल हो गए थे. Also Read - IND vs AUS: मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर गुस्सा निकाल पिता को दी श्रद्धांजलि : शोएब अख्तर

उमेश अब भारत लौट रहे हैं. 33 वर्षीय इस पेसर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के दौरान पिंडली (Calf) की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था. उमेश ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टूर मैच और टेस्ट मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने कुल 39.4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें उनके नाम 4 विकेट आए.

Ind vs Aus: Umesh Yadav heads back to India

Read @ANI Story | https://t.co/usOCod6wHP pic.twitter.com/eWDsO8V5K0

