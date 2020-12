भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आज एडिलेड में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट (Pink Ball Test) में शानदार लय में दिख रहे थे. वह 74 रनों पर खेल रहे थे और अपने शतक की ओर आसानी बढ़ते दिख रहे थे. लेकिन नाथन लियोन की गेंद पर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की एक गलत कॉल पर वह रन आउट हो गए. कोहली के क्रीज पर रहते हुए भारत दमदार दिख रहा था और आउट होने के बाद उनका निराश होकर पवेलियन लौटना स्वभाविक था. Also Read - India vs Australia: एडिलेड में Virat Kohli के 500 रन पूरे, एक मैदान पर सर्वाधिक स्कोर

बता दें विराट कोहली के टेस्ट करियर में यह सिर्फ दूसरा मौका है, जब वह रन आउट (Virat Kohli Run Out) हुए हों. रन आउट के इन समीकरणों में एक अजीब संयोग यह भी है कि वह दोनों ही मौकों पर एडिलेड ओवल (Virat Kohli at Adelaide Oval) मैदान पर ही रन आउट हुए हैं. Also Read - IND vs AUS 1st Test: एडिलेड टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज चमके; स्टंप तक भारत 233/6

Virat Kohli is run out after a mix up with Ajinkya Rahane! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/YdQdMrMtPh

इससे पहले विराट इस मैदान पर साल 2012 में रन आउट हुए थे, तब उन्होंने पहली पारी में यहां शतक जमाया था और दूसरी पारी में वह 22 रन के निजी स्कोर पर बेन हिलफेनहॉस के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए.

That's only the second time in Test cricket that Virat Kohli's been run out!

The first? Come on down, Ben Hilfenhaus #AUSvIND https://t.co/IbxXTslWnP

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2020