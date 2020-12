बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के दूसरे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने विराट कोहली (Virat Kohli) की गैर-मौजूदगी में खेले जा रहे मैच में शानदार शतक जमाकर भारत की स्थिति मजबूत कर दी है. Also Read - IND vs AUS: ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर 35 साल बाद हुआ कुछ ऐसा, भारत ने लगातार दो मुकाबलों में किया ये काम

टीम इंडिया मैच के दूसरे दिन एक बार फिर मुश्किल में तब घिर गई थी, जब चेतेश्वर पुजारा के रूप में उसने 63 रन रन के योग पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था. इसके बाद रहाणे ने एक छोर को पूरा दिन संभाले रखा और शतक जड़कर भारत की स्थिति मजबूत कर दी है. अजिंक्य रहाणे की इस शानदार पारी की तारीफ कप्तान विराट कोहली ने भी की है. Also Read - Ajinkya Rahane के शतक से भारत की मैच पर मजबूत पकड़, 82 रन की बनाई बढ़त

कप्तान विराट कोहली सीरीज के पहले टेस्ट मैच के बाद इसका हिस्सा नहीं हैं और अब वह पितृत्व अवकाश पर भारत लौट आए हैं. टीम की कमान अजिंक्य रहाणे संभाल रहे हैं. विराट ने उनकी इस कप्तानी पारी के लिए जमकर प्रशंसा की और उनके इस शतक को सर्वश्रेष्ठ करार दिया. Also Read - Most ODI Runs In 2020: टॉप-5 में केएल राहुल एकमात्र भारतीय, जानें Virat Kohli किस स्थान पर रहे

अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर दूसरे दिन नाबाद 104 रन बनाए और (Ravindra Jadeja) रविंद्र जडेजा (40*) के साथ छठे विकेट के लिए अटूट शतकीय साझेदारी की. इससे भारत ने 5 विकेट पर 277 रन बनाकर 82 रन बढ़त हासिल कर ली है.

Another great day for us. Proper test cricket at its best. Absolutely top knock from Jinks👌@ajinkyarahane88 — Virat Kohli (@imVkohli) December 27, 2020

विराट कोहली भी अपने घर से इस मैच लुत्फ ले रहे हैं. उन्होंने दिन का खेल समाप्त होने के बाद ट्वीट किया, ‘हमारे लिए शानदार दिन. शुद्ध टेस्ट क्रिकेट अपने चरम पर. जिंक्स (अजिंक्य रहाणे) की ओर से बेशक बेहतरीन पारी.’

Top day 1 for us. Great display from the bowlers and a solid finish too. 🇮🇳👏 — Virat Kohli (@imVkohli) December 26, 2020

भारत ने मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 195 रन पर आउट कर दिया था और तब भी कोहली ने गेंदबाजों की तारीफ की थी. कोहली ने पहले दिन के खेल के बाद ट्वीट किया था, ‘हमारे लिए पहला दिन बहुत अच्छा रहा. गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और हमने (दिन का) अच्छा अंत किया.’