टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में भारतीय टीम की शानदार बॉलिंग की तारीफ की है. भारतीय टीम की शानदार बॉलिंग देखकर उन्हें अपने दौर का साल 2003 का एडिलेड टेस्ट भी याद आ गया है. इसी मैदान पर टीम इंडिया ने आज से 17 साल पहले शानदार बॉलिंग के दम पर कंगारू टीम को मात दी थी. शुक्रवार को जैसे ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पारी 191 रनों पर सिमट गई, तो सहवाग ने टीम इंडिया की तारीफ के साथ-साथ उस मैच को भी याद किया. Also Read - India vs Australia Adelaide Test: विराट कोहली ने 51 साल पुराने रिकॉर्ड को धवस्त कर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि, MS Dhoni भी छूटे पीछे

अपनी शानदार बॉलिंग से पहले भारतीय टीम इस मैच में बैकफुट पर दिखाई दे रही थी. उसकी पहली पारी मात्र 244 रन पर जो सिमट गई थी. लेकिन टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग में बाकी रह गई कसर को (Ravichandran Ashwin) रविचंद्रन अश्विन (4/55), (Jasprit Bumrah) जसप्रीत बुमराह (2/52) और (Umesh yadav) उमेश यादव (3/40) की बेहतरीन बॉलिंग के दम पर पूरा किया. Also Read - India vs Australia: रिकी पॉन्टिंग ने बताया- टेस्ट सीरीज में कौन सा बॉलर होगा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

Adelaide and Australia all out for 191 reminds of 2003, though that was in the second innings.

Bowling mast ki apan logon ne. Also Read - Aus vs Ind, 1st Test: पूर्व दिग्गज ने कहा- रन आउट होने के बाद दूसरी पारी में शतक जड़ने को बेताब होंगे कोहली

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 18, 2020