भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर से खेली जाएगी. इससे पहले दोनों टीमें सीमित ओवरों की सीरीज खेलेंगी. ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज विल पुकोवस्की (Will Pucovaski) ने घरेलू क्रिकेट में लगातार 2 दोहरा शतक जड़ टेस्ट टीम में जगह बनाई है. उनके खेलने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है. दिग्गजों का कहना है कि इस बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन (Tim Paine) इससे इत्तेफाक नहीं रखते.

प्रतिभाशाली बल्लेबाज विल पुकोवस्की को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि पेन भारत के खिलाफ सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे जो बर्न्स (Joe Burns) से ही पारी का आगाज कराना चाहते हैं.

पुकोवस्की ने शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट (Sheffield Shield Tournament) में लगातार दो दोहरे शतक समेत काफी रन बनाए. इसके बावजूद पेन ने संकेत दिया कि डेविड वॉर्नर (David Warner) के साथ बर्न्स ही पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

उन्होंने कहा ,‘बर्न्स ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया था. उसकी और वॉर्नर की साझेदारी टीम के लिए जरूरी है. उन्होंने पिछले साल हमें अच्छी शुरुआत दिलाई. बर्न्स फॉर्म में नहीं है लेकिन हमें पता है कि वह कितना उपयोगी है. उसका टेस्ट क्रिकेट में औसत 40 के करीब है और मैं चाहता हूं कि वह पारी की शुरुआत करे.’

पूर्व कप्तान मार्क टेलर, इयान चैपल, माइकल क्लार्क और किम ह्यूज समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने एडिलेड ओवल पर पुकोवस्की को उतारने की हिमायत की है.