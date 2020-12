टीम इंडिया के युवा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के रिकॉर्ड की बराबरी की. अब दोनों गेंदबाजों के नाम 59-59 विकेट हो गए हैं. हालांकि चहल ने बुमराह से तेज यह 59 विकेट अपने नाम किए हैं. Also Read - IND vs AUS: दूसरे टी20 मैच में Virat Kohli ने छोड़ा मैथ्यू वेड का आसान सा कैच, देखें VIDEO

आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी20 करियर का 44वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे चहल ने स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को आउट कर अपना 59वां शिकार अपने नाम किया. हालांकि पिछले मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे चहल आज के मैच में काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर के कोटे में सबसे ज्यादा 51 रन लुटाए और उन्हें सिर्फ एक ही विकेट हासिल हुआ. Also Read - Ind vs Aus: टी20 स्क्वाड में रिषभ पंत के ना होने से हैरान है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टॉम मूडी

Yuzvendra Chahal has equalled Jasprit Bumrah's record of most wickets for India in men's T20Is 👏 Also Read - India vs Australia: दूसरे T20 में 3 बदलाव के साथ उतरा भारत, ये है आज का प्लेइंग XI

They have 59 scalps each! pic.twitter.com/xTh5a0kGvA

— ICC (@ICC) December 6, 2020