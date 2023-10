Asian Games 2023: भारतीय मेंस हॉकी टीम की लगातार 5वीं जीत, बांग्लादेश को 12-0 से पीटकर सेमीफाइनल में पहुंची

हांगझोउ: कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम (men’s hockey) ने एशियाई खेलों (Asian Games 2023)में पूल- ए के मैच में बांग्लादेश (India vs Bangladesh) को 12-0 से हराकर पूल में शीर्ष पर रहकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. भारतीय टीम ने पूल चरण के पांच मैचों में 58 गोल किये और सिर्फ पांच गोल गंवाए.

भारत के लिये कप्तान हरमनप्रीत (दूसरा, चौथा और 32वां मिनट) और मनदीप सिंह ने (18वां, 24वां और 46वां मिनट) तीन तीन गोल दागे । वहीं अभिषेक (41वां और 57वां) ने दो गोल किये जबकि अमित रोहिदास (28वां) , ललित उपाध्याय (23वां), गुरजंत सिंह (56वां) और नीलाकांता शर्मा (47वां) ने एक एक गोल किए.

इससे पहले भारतीय टीम ने उजबेकिस्तान को 16-0 से, सिंगापुर को 16-1 से, पाकिस्तान को 10-2 से और जापान को 4-2 से हराया था.

