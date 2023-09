Hindi Sports Hindi

India Vs Bharat Potential Changes In Sports Organization If India Renamed As Bharat

India vs Bharat: भारत के उन खेल संघों का क्या होगा, जिनके नाम में इंडिया है

भारत में 70 से ज्यादा खेल संस्था और संघ है, जिनके नाम में इंडिया जुड़ा है. अगर देश का नाम इंडिया की जगह भारत होता है तो इन खेल संस्था और संघों के नाम में भी बदलाव करना होगा

Sports Organization

नई दिल्ली. देश में इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत पर काफी बहस छिड़ी हुई है. G-20 बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए कथित निमंत्रण पत्र को आधार बनाकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इस निमंत्रण पत्र में President of India की जगह President of Bharat लिखा बताया जा रहा है जिसे लेकर हंगामा मचा है. इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इंडिया की जगह देश का नाम भारत करना चाहती है और इंडिया नाम को खत्म करना चाहती है.

Trending Now

हालांकि नाम बदलने को लेकर पहले सरकार को संसद में बिल लाना होगा, मगर इसे लेकर माहौल गर्म है. अगर सरकार संसद में बिल लाती है और अगर नाम बदला जाता है तो खेल जगत भी इसका प्रभाव पड़ेगा. भारत में 70 से ज्यादा खेल संस्था और संघ है, जिनके नाम में इंडिया जुड़ा है. अगर देश का नाम इंडिया की जगह भारत होता है तो इन खेल संस्था और संघों के नाम में भी बदलाव करना होगा. इस आर्टिकल में प्रमुख खेल संघों के बारे में बताएंगे, जिनके नाम में इंडिया जुड़ा है और अगर इन संस्था का नाम इंडिया से भारत होता है तो क्या बदलाव होंगे.

बीसीसीआई से बीसीसीबी

भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था बीसीसीआई (Board of control for cricket in India) का नाम से जानी जाती है, अगर नाम में बदलाव होता है तो वह बीबीसीबी (Board of control for cricket in Bharat) के नाम से जाना जाएगा.

आईएचएफ से बीएचएफ

भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का संचालन इंडियन हॉकी फेडरेशन (IHF) करती है, अगर नाम में बदलाव होता है तो यह भारत हॉकी फेडरेशन (BHF) के नाम से जाना जाएगा.

एआईएफएफ से बीएफएफ

भारत में फुटबॉल का संचालन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) करती है, अगर इंडिया से भारत नाम बदला जाता है तो नया नाम भारत फुटबॉल फेडरेशन (BFF) हो सकता है.

टीम इंडिया से टीम भारत:

भारतीय टीम जो अलग-अलग खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अब तक टीम इंडिया (Team India) के नाम से जाना जाता है, मगर इंडिया से भारत नाम में बदलाव के बाद उसे टीम भारत (Team Bharat) कहा जाएगा.

इसके अलावा देश में ओलंपिक, एथलेक्टिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वीमिंग, बुशु, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल, कैरम, हैंडबॉल, जूडो, पैरालंपिक जैसे खेलों का संचालन करने वाले संस्था के नाम भी इंडिया से जुड़े हुए हैं.

अगर इंडिया की जगह देश का भारत होता है, तो इन खेल संस्था और संघों के नाम भी बदलने होंगे. हालांकि यह बदलाव ना सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे, जो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है.

RECOMMENDED STORIES