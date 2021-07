भारत दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) 4 अगस्त से शुरू होने जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले मंगलवार से एकमात्र प्रैक्टिस (IND vs County Select XI Three Day Practice Match) मैच खेलेगी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच को भारत के भारतीय टीम के शेड्यूल में बाद में जोड़ा है. इससे पहले जून के पहले सप्ताह से यहां पहुंची भारतीय टीम के लिए कोई प्रैक्टिस मैच योजना का हिस्सा नहीं था. लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) फाइनल मैच हारने के बाद बीसीसीआई (BCCI) ने कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) की मांग के बाद ईसीबी से यह अपील की थी.Also Read - हमें ये स्‍वीकार करना होगा Virat Kohli के नेतृत्‍व में भारतीय टीम चयन में स्‍पष्‍टता नहीं है: मोहम्‍मद कैफ

ईसीबी ने बीसीसीआई की अपील मानने के बाद इस तीन दिवसीय मैच का प्रबंध किया है, जो 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच के लिए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 14 सदस्यीय काउंटी एकादश की घोषणा कर दी है. वार्विकशर के कप्तान विलफ्रेड रोड्स इस टीम का कप्तान चुना गया है. इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज और यंग लॉयंस के मौजूदा मुख्य कोच रिचर्ड डॉसन मेजबान टीम के कोच होंगे. Also Read - IND vs ENG: काउंटी XI के खिलाफ भारत का प्रैक्टिस मैच, कब और कहां देखें LIVE Streaming

ECB name County XI to face @BCCI at Emirates Riverside 🇮🇳 #TeamIndia #IndiaCricket #ForTheNorth

Also Read - IND vs SL: Rahul Dravid जैसा धैर्य चाहते हैं Nitish Rana, सकारिया को चाहिए दृढ़ता

मैच दर्शकों के बिना खेला जाएगा क्योंकि भारतीय टीम में विकेटकीपर ऋषभ पंत और सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. सिलेक्ट काउंटी टीम में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जेम्स ब्रासी और नाटिंघमशर के सलामी बल्लेबाज हसीब हामिद भी हैं, जिन्होंने 2016 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था.

We can't wait to welcome @BCCI to Emirates Riverside 🇮🇳

Subscribe to our Youtube now to watch every ball of their game against a County Championship XI live! ⤵️#TeamIndia #IndiaCricket #ForTheNorth

— Durham Cricket (@DurhamCricket) July 15, 2021