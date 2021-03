India vs England, 1st ODI: भारत और इंग्लैंड की टीमें 23 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में बंधु जोड़ियों के साथ मैदान पर उतरी. इंग्लैंड की ओर से जहां एक तरफ टॉम कुरैन और सैम कर्रन बंधु, तो वहीं भारत की ओर क्रुणाल और हार्दिक पंड्या बंधु मैच खेलने उतरे. क्रुणाल ने इस मैच से अपने वनडे करियर की शुरुआत की है. Also Read - India vs England: इंग्लैंड को एक और झटका, कप्तान मोर्गन के बाद सैम बिलिंग्स भी चोटिल

क्रुणाल और हार्दिक, तीसरे ऐसे बंधु हैं जो एक साथ भारत की ओर से वनडे मैच में खेले हैं. उनसे पहले, मोहिंदर और सुरिंदर अमरनाथ तथा इरफान और यूसुफ पठान बंधु भारत के लिए वनडे में खेल चुके हैं. अमरनाथ बंधु भारत के लिए एकसाथ तीन वनडे जबकि पठान बंधु भारत के लिए आठ वनडे और इतने ही टी20 मैच एक साथ खेल चुके हैं. Also Read - India vs England, 1st ODI: विराट कोहली ने घरेलू मैदान पर जड़े सबसे तेज 10 हजार रन

वहीं, टॉम और सैम बंधु, इससे पहले अक्टूबर 2018 में श्रीलंका के खिलाफ एक साथ इंग्लैंड के लिए वनडे मैच खेल चुके हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे में खेल रहे चारों बंधु ऑलराउंडर हैं और उनमें से केवल क्रुणाल ही स्पिन गेंदबाजी करते हैं जबकि टॉम, सैम और हार्दिक तेज गेंदबाज हैं. अपना डेब्यू वनडे मैच खेलने उतरे क्रुणाल ने 31 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की बदौलत 58 रनों की नाबाद पारी खेली. Also Read - VIDEO: क्रुणाल पांड्या ने पिता को समर्पित किया पहला ODI अर्धशतक; इंटरव्यू देते समय हुए भावुक