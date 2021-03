India vs England, 1st ODI, Live Cricket Score In Hindi: भारत-इंग्लैंड (India vs England) के बीच 23 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने मेहमान टीम को जीत के लिए 318 रन का टारगेट दिया है. Also Read - India vs England: इंग्लैंड को एक और झटका, कप्तान मोर्गन के बाद सैम बिलिंग्स भी चोटिल

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए शिखर धवन (98) और कप्तान विराट कोहली (56) की बेहतरीन फिफ्टी के बाद लोअर मिडल ऑर्डर में क्रुणाल पंड्या (58*) और केएल राहुल (62*) की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने विशाल लक्ष्य रखा. Also Read - India vs England, 1st ODI: विराट कोहली ने घरेलू मैदान पर जड़े सबसे तेज 10 हजार रन

एक वक्त टीम इंडिया ने मात्र 18 रन के भीतर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे लेकिन यहां से अपना वनडे डेब्यू कर रहे क्रुणाल पंड्या ने केएल राहुल के साथ मिलकर भारत की पारी को ना सिर्फ संभाला बल्कि अंतिम 10 ओवरों में 112 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड के खिलाफ यह मजबूत लक्ष्य रखने में उपयोगी भूमिका निभाई. उन्होंने मात्र 26 बॉलों में ही हाफ सेंचुरी अपने नाम की. 31 गेंदों की अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से कुल नाबाद 58 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड को 2, जबकि बेन स्टोक्स को 3 विकेट हाथ लगे. Also Read - India vs England, 1st ODI: भाई के गले लगकर फूट-फूटकर रोए Krunal Pandya, वीडियो हुआ Viral

टीमें-

भारत: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, इयोन मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग्स, मोईन अली, सैम कर्रन, टॉम कर्रन, आदिल राशिद, मार्क वुड.