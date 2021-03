India vs England, 1st ODI, Live Cricket Score In Hindi: भारत-इंग्लैंड (India vs England) के बीच 23 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया. भारत ने क्रुणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा को वनडे में पदार्पण का मौका दिया है. ऋषभ पंत को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है. उनके स्थान पर केएल राहुल विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. वहीं इंग्लैंड ने सैम बिलिंग्स, टॉम कर्रन और मोईन अली को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है. Also Read - IND vs ENG- 1st ODI- Krunal Pandya और Prisidh Krishna का डेब्यू, KL राहुल को भी मिला मौका

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है-

भारत: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, इयोन मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग्स, मोईन अली, सैम कर्रन, टॉम कर्रन, आदिल राशिद, मार्क वुड.