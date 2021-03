India vs England, 1st ODI, Highlights In Hindi: इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहला वनडे 66 रन से जीत लिया है. तीन मैचों की इस सीरीज में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारत ने यहां शिखर धवन (98), कप्तान विराट कोहली (56), केएल राहुल (62*) और क्रुणाल पांड्या (58*) की बेहतरीन हाफ सेंचुरियों की बदौलत इंग्लैंड को 318 रन का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में इंग्लैंड ने शुरुआत तो अच्छी लेकिन एक बार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह अंत तक इसे संभाल नहीं पाई और यह मैच हार गई. भारत ने तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच भी पुणे के इसी मैदान पर शुक्रवार को खेला जाएगा. Also Read - IND vs ENG: भारत ने इंग्लैंड को हराया, तस्वीरों में देखें मैच का पूरा हाल

भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रहे प्रसिद्ध कृष्णा (4/54) ने सर्वाधिक चार विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा शार्दुल ठाकुर (3/37), भुवनेश्वर कुमार (2/30) और क्रुणाल पांड्या (1/59) विकेट अपने नाम किए. Also Read - India vs England: इंग्लैंड को एक और झटका, कप्तान मोर्गन के बाद सैम बिलिंग्स भी चोटिल