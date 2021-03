India vs England 1st ODI, Probable Playing XI & Dream 11 Prediction: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज 23 मार्च से शुरू होने जा रही है. टेस्ट के बाद टी20 शृंखला गंवाने के बाद मेहमान इंग्लैंड का इरादा एकदिवसीय सीरीज जीतकर सम्मान बचाने का है. Also Read - India vs England, 1st ODI LIVE Streaming: कब और कहां देखें भारत-इंग्लैंड के बीच होना वाला पहला वनडे मैच

इंग्लैंड ने वनडे सीरीज से जोफ्रा आर्चर और जो रूट को टीम से बाहर रखा है. जोफ्रा आर्चर दाहिनी कोहनी की चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब वह आईपीएल 14 के शुरुआती मैच भी नहीं खेल सकेंगे.

भारत-इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच के लिए संभावित एकादश (India vs England Probable Playing XI)

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल

इंग्लैंड: इयोन मॉर्गन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), डेविड मालन, सैम बिलिंग्स, जोफ्रा आर्चर, सैम कर्रन, टॉम कर्रन, आदिल राशिद, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, क्रिस जॉर्डन.

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले के लिए ड्रीम इलेवन (India vs England 1st ODI My Dream11 Playing XI)

रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर (उप कप्तान), इयोन मोर्गन, जोस बटलर, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, आदिल रशीद.

भारत-इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का शेड्यल-

23 मार्च – पहला वनडे मैच (दोपहर 1:30 बजे से)

26 मार्च – दूसरा वनडे मैच (दोपहर 1:30 बजे से)

28 मार्च – तीसरा वनडे मैच (दोपहर 1:30 बजे से)

बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1, जबकि 5 टी20 मुकाबलों की शृंखला को 3-2 से अपने नाम किया है. ऐसे में मेजबान इंग्लैंड एकदिवसीय सीरीज अपने नाम कर लाज बचाने की कोशिश करेगी.