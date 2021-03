India vs England, 1st T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 मार्च को पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 124 रन बनाए. ये मैच भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल के लिए बेहद खास है, जिसमें उन्हें ‘अनूठा शतक’ भी लगाया है. Also Read - India vs England, 1st T20I: सौरव गांगुली पहुंचे Narendra Modi Stadium, जय शाह संग उठाया मैच का लुत्फ

दरअसल यह युजवेंद्र चहल का 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच भी है. युजवेंद्र चहल अब तक भारत की ओर से 54 वनडे और 46 टी20 मैच खेले हैं. हालांकि उन्हें अब तक टेस्ट फॉर्मेट में मौका नहीं दिया गया है.

बीसीसीआई ने इस खास मौके पर युजेंद्र चहल को बधाई देते हुए ट्वीट किया है…

Congratulations & best wishes to @yuzi_chahal who will be playing his international game today. @Paytm #INDvENG #TeamIndia pic.twitter.com/iTSr6cNfC0

— BCCI (@BCCI) March 12, 2021