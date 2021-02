भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज की आज शुरुआत हो गई है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. इस बीच भारतीय टीम की बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में मात देकर आई टीम इंडिया की तुलना उसके आखिरी टेस्ट मैच के प्लेइंग इलेवन से करें तो इस मैच में भारतीय टीम कुल 5 बदलाव के साथ उतरी है. इस टेस्ट में कप्तान विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शादाब नदीम की वापसी हो रही है. अश्विन और बुमराह ब्रिसबेन टेस्ट में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, जबकि चोट के ही कारण इशांत उस दौरे का हिस्सा नहीं थे. Also Read - IND vs ENG, 1st Test LIVE Blog: इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ब्रेक के बाद टीम में लौटे हैं. वहीं शाहबाज नदीम (Shahbaz Nadeem) भाग्यशाली रहे हैं, जिन्हें आज सुबह ही भारतीय टीम में अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद शामिल किया गया था और उन्हें सीरीज के पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिल गया. नदीम ने साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है. Also Read - IND vs ENG: 100वें टेस्ट से पहले बोले Joe Root, वह फीलिंग सबसे खास थी

भारत के युवा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के लिए भी यह टेस्ट मैच खास है. अपने करियर का 18वां टेस्ट मैच खेल रहे बुमराह पहली बार भारतीय जमीन पर कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं. साल 2018 में पहली बार साउथ अफ्रीका में अपना डेब्यू करने वाले बुमराह ने अभी तक अपने सभी टेस्ट विदेशी जमीन पर ही खेले हैं. ऐसे में बुमराह के इस घरेलू टेस्ट डेब्यू पर भी सभी की निगाहें रहेंगी.

Team News:

Here are the playing XIs for the first @Paytm #INDvENG Test in Chennai. 👇 #TeamIndia pic.twitter.com/rdRjem36Ft

— BCCI (@BCCI) February 5, 2021