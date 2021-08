भातर और इंग्लैंड (India vs England) की टीमें अब से कुछ देर बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने उतरेंगी. सीरीज का पहला मैच (IND vs ENG Test Series) नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाना है. दोनों टीमें यहां अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बाद मैदान पर उतरेंगी. एक ओर भारतीय टीम में शुबमन गिल (Shubman Gill), मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कमी खलेगी. इसके अलावा ताजा रिपोर्ट यह भी है कि उसके युवा बल्लेबाज ऑली पोप (Ollie Pop) भी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं.Also Read - IND vs ENG: पहले टेस्ट में प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे Shardul Thakur, कप्तान Virat Kohli ने दिए संकेत

इस सबके बीच इंग्लैंड में जब खेल हो तो यहां मौसम पर टकटकी लगाना भी बहुत जरूरी है. यहां कभी भी बादल और बारिश सिर पर आ धमकते हैं और खेल पर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच को याद करें तो यहां भी पूरे मैच के दौरान बारिश ने अपना असर छोड़ा था और मैच में अपनी अहम भूमिका निभाई थी. इंग्लैंड और बारिश का साथ चोली-दामन जैसा लगता है.

बहरहाल भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के मौसम की अगर बात करें तो बारिश और बादलों का साया यहां भी मौजूद रहेगा. एक्यूवेदर.कॉम की मौसम भविष्यवाणी पर अगर भरोसा करें तो बुधवार को नॉटिंघम के आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, जिससे गेंदबाजों को मदद मिलना तय है. इसके अलावा दोपहर में यहां पासिंग शॉवर्स यानी बहुत हल्की बारिश की भी संभावना है.

इससे साफ है कि बादलों के घिर होने से यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलना तय है. यानी यहां दोनों टीमों के कप्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे. दोनों ही टीमों के पास उच्च स्तर का पेस अटैक है और बारिश से मिल रही मदद के चलते दोनों टीमें यहां अपने गेंदबाजों का प्रभाव दिखाने के लिए बेकरार होंगी.

वैसे क्रिकेट खेलने के लिए तापमान यहां बिल्कुल आदर्श स्थिति में होगा. न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 22 डिग्री तक रहने का अनुमान है. बारिश होने की यहां 55 फीसदी संभावना है.