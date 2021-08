India vs England 1st Test LIVE Score and Updates: इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने नॉटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत की है. भारतीय टीम को यहां पहले फील्डिंग का मौका मिला था. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम की पहली पारी को पहले ही दिन मात्र 183 रनों पर समेट दिया. इंग्लिश टीम सिर्फ 65.4 ओवर में ही ढेर हो गई.Also Read - India vs England 1st Test- अपने हुनर पर भरोसा रखता हूं: Mohammed Shami

इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान (Joe Root) जो रूट (64) ने बनाए. भारत की ओर से (Jasprit Bumrah) जसप्रीत बुमराह (4/46), (Mohammed Shami) मोहम्मद शमी (3/28), (Shardul Thakur) शार्दुल ठाकुर (2/41) और (Mohammed Siraj) मोहम्मद सिराज (1/48) का सराहनीय प्रदर्शन रहा. Also Read - IND vs ENG: बुमराह-शमी का कमाल, चार इंग्लिश खिलाड़ी शून्‍य पर आउट, 183 के जवाब में पहले दिन भारत 21/0

पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले भारत ने 13 ओवर का खेल खेला और बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन जोड़ लिए. (Rohit Sharma) रोहित शर्मा (9*) और केएल राहुल (9*) रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों बल्लेबाज यहां एक बड़ी पारी खेलकर भारत को यहां जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे. Also Read - Highlights India vs England 1st Test, Day-1 Stump : इंग्लैंड के 183 ऑलआउट के जवाब में भारत ने पहले दिन बनाए 21/0