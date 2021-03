KL Rahul Smashed his 5th ODI Century: भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप क्या हुए वह आलोचकों के निशाने पर आ गए थे. लेकिन वनडे सीरीज (IND vs ENG ODI Series) में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने यह बताने में देर नहीं लगाई कि आखिर टीम मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) उन्हें अपनी टीम का चैंपियन बल्लेबाज क्यों मानते हैं. पुणे में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में दाएं हाथ के इस स्टायलिश बल्लेबाज ने शानदार शतक ठोककर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया. राहुल ने अपने इस शतक का सेलीब्रेशन भी कुछ इस तरह किया, जैसे वह अपने आलोचकों की परवाह नहीं करते. Also Read - India vs England, 2nd ODI: विराट कोहली ने ग्रीम स्मिथ को छोड़ा पीछे, वनडे क्रिकेट में इस मुकाम पर पहुंचे

इससे पहले सीरीज के पहले वनडे में भी उन्होंने नाबाद 62 रन की उपयोगी पारी खेलकर अपनी फॉर्म में आने का ऐलान कर दिया था. दूसरे वनडे में उन्हें श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पर खेलने का मौका मिला तो उन्होंने कप्तान विराट कोहली के साथ पहले पारी को बखूबी संभाला और जब वह आउट हुए तो राहुल ने रन बनाने का जिम्मा भी

बखूबी अपने हाथ में ले लिया. अपनी पारी की 108वीं गेंद पर उन्होंने अपने वनडे करियर की 5वीं सेंचुरी बनाई. Also Read - IND vs ENG: नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने Virat Kohli, दुनिया में नंबर दो

https://twitter.com/viratian18183/status/1375405433544863745?s=20 Also Read - गेंद पर थूक का इस्‍तेमाल करते पकड़े गए Ben Stokes, हरकत में आए अंपायर, किया गया ये काम

शतक बनाने के बाद उनका जश्न भी जोरदार था. पहले राहुल ने शतक का जश्न पारंपरिक अंदाज में बनाया. उन्होंने शतक बनाकर ड्रेसिंग रूम में अपने साथी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को अपना हेल्मेट उतारकर और बैट ऊपर उठाकर उनकी तालियों का अभिवादन स्वीकार किया.

इसके बाद अगले ही पल उन्होंने अपना बैट और हेल्मेट जमीन पर रखा और अपने कानों को उंगलियों से बंद करने का इशारा किया.

संभवत: राहुल इस इशारे से अपने आलोचकों को यह जवाब दे रहे थे कि वह उनकी बातों की परवाह नहीं करते हैं और रन बनाना बखूबी जानते हैं. एक टी20 सीरीज में फ्लॉप होने से वह बल्लेबाजी भूल नहीं गए हैं. हालांकि राहुल इस शतकीय पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. 114 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जमाएं. वह टॉम करन का शिकार बने.

इस शतकीय पारी से पहले राहुल ने पहले वनडे में भी अर्धशतक जमाया था. लेकिन वह लगातार 6 टी20 इंटरनेशनल (4 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 ऑस्ट्रेलिया में) फ्लॉप हुए थे, जिसके चलते वह आलोचकों के निशाने पर आ गए थे.