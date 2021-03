India vs England, 2nd ODI, Highlights In Hindi: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 6 विकेट से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. भारत ने यहां पहले खेलते हुए इंग्लैंड को 337 रन की चुनौती दी थी, लेकिन इंग्लैंड ने पहाड़ से दिख रहे इस टोटल को 39 बॉल शेष रहते आसानी से अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड की ओर से उसके टॉप 3 बल्लेबाजों ने निर्णायक पारियां खेलीं. जॉनी बेयरस्टो (124) ने शानदार शतक अपने नाम किया, तो इसके अलावा जेसन रॉय (55) और बेन स्टोक्स (99) रन की उम्दा पारी खेली. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिशन स्टेडियम में ही खेला जाएगा. Also Read - IND vs ENG: भारत की 337 रनों की चुनौती पर यूं लपका इंग्लैंड, ये हैं हार के 5 कारण