India vs England, 2nd ODI, Live Cricket Score In Hindi: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में भारत ने इंग्लैंड को 337 रनों का लक्ष्य दिया है. भारत ने केएल राहुल (108) के शतक की बदौलत यह पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा किया है. राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली (56) और रिषभ पंत ने भी तेज तर्रार 77 रनों की पारी खेली. अगर इंग्लैंड को इस सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में यह मैच जीतना होगा. फिलहाल जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय की जोड़ी मैदान पर उतरी है. इंग्लैंड की ओर से आज कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था.