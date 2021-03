IND vs ENG 2nd ODI, Live Streaming:

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन वनडे सीरीज में उसे हराना है. तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में 66 रन से शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को एक बार फिर मैदान पर उतरेगी. वनडे सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया का लक्ष्य होगा कि मेहमान टीम को दूसरे वनडे में भी हराकर सीरीज पर कब्जा जमा ले और आखिरी मैच में उसका क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरे. Also Read - IND vs ENG दूसरा वनडे @पुणे: Shreyas Iyer हैं चोटिल तो इस खिलाड़ी को मिलेगा डेब्यू का मौका, देखें ये होगी भारत की प्लेइंग XI

हालांकि भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर का चोटिल होना थोड़ा चिंता की बात है. अय्यर लंबे समय से इस फॉर्मेट में अपनी जगह स्थापित कर चुके थे. लेकिन मंगलवार को उनका कंधा डिस्लोकेट होने से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा है. हालांकि भारतीय टीम के पास सूर्यकुमार यादव के रूप में उनका विकल्प तैयार माना जा रहा है. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के फॉर्म में लौटने से भी टीम इंडिया को राहत होगी. दूसरे वनडे में गब्बर ने 98 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को 317 रन बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी. Also Read - IPL 2021: कंधे की सर्जरी कराएंगे श्रेयस अय्यर;आईपीएल के14वें सीजन से बाहर होने की संभावना

धवन के अलावा कप्तान विराट कोहली, केएल राहुल और अपना डेब्यू करने वाले क्रुणाल पांड्या ने बेहतरीन फिफ्टी जमाकर भारतीय बल्लेबाजी की गहराई को बयां किया था. हालांकि इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने जोरदार शुरुआत की थी. लेकिन जैसे ही अपने करियर का दूसरा मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जेसन रॉय को आउट किया तो फिर इंग्लैंड अंत तक संभल नहीं पाया और मात्र 251 रनों पर ढेर हो गया. अब दूसरे मैच में वह भी वापसी करने को बेकरार होगा. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर; IPL के शुरुआती मैचों में खेलने पर संशय

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच शुक्रवार (26 मार्च 2021) को खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (पुणे) में खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे कितने बजे खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 1: 30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के हिंदी और इंग्लिश चैनलों पर पर देखा जा सकेगा. इसके अलावा यह मैच दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल पर भी देखा जा सकता है.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+ हॉटस्टार ( Disney+ Hotstar) पर देख सकते हैं.

All India Radio will broadcast ball by ball Bilingual commentary of 2nd ODI between #INDvsENG

🗓️ March 26 ⏰ 1:30 PM onwards….. pic.twitter.com/tPrFV5PjAd

— All India Radio Sports (@akashvanisports) March 25, 2021