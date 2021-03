India vs England, 2nd ODI, Playing XI: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दूसरा एकदिवसीय मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन अपना डेब्यू वनडे मैच खेल रहे हैं. वहीं इयोन मोर्गन की गैरमौजूदगी में जोस बटलर को टीम की कमान सौंपी गई है. Also Read - India vs England, 2nd ODI, Live Cricket Score In Hindi: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

बता दें कि मोर्गन 23 मार्च को खेले गए पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. मोर्गन के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में चोट लगी, जिसके बाद उस पर चार टांके लगाने पड़े थे. सैम बिलिंग्स भी इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उनके रविवार को होने वाले तीसरे और आखिरी मैच में खेलने पर बाद में फैसला किया जाएगा.

दूसरे वनडे में मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को स्थान दिया गया है. माना जा रहा था कि सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में अपना वनडे डेब्यू कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया गया.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

भारत: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, क्रुनाल पंड्या, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, डेविड मलान, जोस बटलर (कप्तान / विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, सैम कर्रन, टॉम कर्रन, आदिल राशिद, रीस टॉप्ली.