India vs England, 2nd T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें मेहमान टीम ने भारत को जीत के लिए 165 रन का टारगेट दिया है.

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड की पारी के दौरान 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 28 रन देकर 1 विकेट झटका. टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भुवनेश्वर कुमार ने 15 महीनों बाद विकेट अपने नाम किया है.

इससे पहले भुवी ने 11 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 ओवरों में 41 रन देकर 2 शिकार किए थे, जिसके बाद 12 मार्च 2020 को वह भारत की ओर से टी20 मैच खेलने उतरे, लेकिन उस मैच में उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी. भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जोस बलटर को डक पर आउट किया.

Big wicket for India!

Jason Roy once again missed out on his fifty as he falls for 46.#INDvENG | https://t.co/J566y2WPGj pic.twitter.com/qqFcToN1Rs

— ICC (@ICC) March 14, 2021