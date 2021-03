India vs England, 2nd T20I: इंग्लैंड के खिलाफ युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. इसी के साथ ईशान किशन अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में पदार्पण करते हुए फिफ्टी ठोकने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. Also Read - India vs England, 2nd T20I: भुवनेश्वर कुमार ने 15 महीनों बाद झटका टी20I विकेट, Jos Buttler को बनाया 'गोल्डन डक' का शिकार

ईशान किशन ने भारत के लिए ओपनिंग करते हुए 32 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेली. ईशान किशन से इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 31 अगस्त 2011 को मैनचेस्टर में 61 रन की पारी खेली थी.

A fifty on T20I debut for @ishankishan51 🔥

… and he reaches the mark with a SIX, off just 28 balls! #INDvENG pic.twitter.com/LurE9BmebN

