India vs England, 2nd Test Day 1, LIVE: चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. कप्तान विराट कोहली ने इस मैच के लिए अपने प्लेइंग XI में 3 बदलाव किए हैं. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है, जबकि अक्षर पटेल को यहां अपने डेब्यू का मौका मिला है. इस बीच भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, भारत में अपना पहला मैच खेल रहे ऑली स्टोन ने अपने पहले ही ओवर में शुबमन गिल को LBW आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई. भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. इसी मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने उसे 227 रनों के अंतर से करारी हार दी थी. भारत इस मैच में वापसी का इरादा लेकर उतरा है. Also Read - IND vs ENG: कप्तान कोहली ने दी टेस्ट कैप, भारतीय टीम के 302वें खिलाड़ी बने अक्षर पटेल

अब टीम इंडिया को रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा से आस है. भारतीय टीम ने इस बार युवा ऑलराउंडर अक्षर पटेल को डेब्यू का मौका दिया है, जबकि कुलदीप यादव को शाहबाज नदीम की जगह टीम में जगह दी है. युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी जसप्रीत बुमराह के स्थान पर मौका दिया गया है. Also Read - India vs England 2nd Test Dream11 Team Prediction: टर्निंग पिच पर वापसी की कोशिश में उतरेगी टीम इंडिया, इन दो खिलाड़ियों का खेलना तय; जानें क्या हो सकती है आपकी Dream11