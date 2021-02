Load More

India vs England, 2nd Test Day 2, LIVE: चेन्नई टेस्ट के पहले दिन (IND vs ENG Chennai Test) भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और इस बार चेपॉक की यह पिच पहले दिन की शुरुआत से ही स्पिनरों के लिए मददगार दिख रही है. यहां बैटिंग करना चुनौतीपूर्ण है और भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इन चुनौतीपूर्ण हालात में 161 रन की उम्दा पारी खेलकर भारत को मैच में ड्राइविंग सीट पर ला दिया है. रोहित का साथ उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी बखूबी निभाया और उन्होंने 67 रन का उम्दा योगदान दिया. हालांकि दोनों ही बल्लेबाज दिन के अंतिम सत्र में आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड की टीम को कुछ राहत जरूर मिली है. भारत को आज (Rishabh Pant) रिषभ पंत (33*) और (Axar Patel) अक्षर पटेल (5*) की जोड़ी से अच्छी बल्लेबाजी की आस होगी. Also Read - India vs England Controversy: रहाणे को लेकर थर्ड अंपायर के फैसले से विवादों में घिरा दूसरा टेस्ट, इंग्लैंड को मिला बड़ा 'इनाम'