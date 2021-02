Load More

India vs England, 2nd Test Day 3, LIVE: चेन्नई टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है. मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 329 रन पर सिमटने के बाद उसने इंग्लैंड की पहली को मात्र 134 रन पर समेट दिया. इसके बाद भारत दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरा और उसने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 54 रन जोड़ लिए हैं. स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (25*) और चेतेश्वर पुजारा (7*) अपनी पारी को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. भारतीय टीम यहां इंग्लैंड के सामने बल्लेबाजी के लिए मुश्किल दिख रही पिच पर करीब 400 रनों की लक्ष्य देना चाहेगी. Also Read - IND vs ENG: हिटमैन शो के बाद Ravichandran Ashwin ने मारा पंजा, भारत ने कसा शिकंजा