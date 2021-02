India vs England 2nd test Dream11 Team Prediction: भारत और इंग्लैंड के बीच आज चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. पहला मैच गंवा चुकी टीम इंडिया दूसरे मैच काफी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगी. स्पिनरों की मददगार पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर उतरेगी क्योंकि कप्तान विराट कोहली को बखूबी पता है कि यहां कोताही बरतने का मतलब विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में स्थान गंवाना होगा. Also Read - India vs England, 2nd Test: दूसरे टेस्ट से पहले Rishabh Pant ने जिम में जमकर बहाया पसीना, VIDEO शेयर कर कही यह बात...

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक जीत का खुमार इंग्लैंड को हाथों पहले टेस्ट में 227 रन से मिली हार के साथ ही उतर गया. अब आने वाले तीन मैचों में भारत के लिये गलती या आत्ममुग्धता की कोई गुंजाइश नहीं होगी. भारत को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में प्रवेश के लिये दो मैच जीतने हैं और एक भी गंवाना नहीं है.

India vs England 2nd test Dream11 Team Prediction Captain – England playing xi

इंग्लैंड टीम में बेन फोक्स के रूप में नया विकेटकीपर है और जेम्स एंडरसन की जगह स्टुअर्ट ब्रॉड लेंगे. मोईन अली को भी डोम बेस की जगह टीम में शामिल किया गया है. कोहनी की चोट के कारण जोफ्रा आर्चर टीम से बाहर हैं जिनकी जगह गेंदबाजी हरफनमौला क्रिस वोक्स को मिलेगी. इंग्लैंड के नंबर एक बल्लेबाज और कप्तान जो रूट ने कहा था ,‘‘ जोफ्रा का नहीं खेलना झटका है लेकिन उम्मीद है कि वह तीसरे टेस्ट तक फिट हो जायेगा.’’

इंग्लैंड संभावित प्लेइंग इलेवन: जो रूट (कप्तान), डोमिनिक सिबली, रोरी बर्न्स, ओली पोप, डैन लॉरेंस, बेन स्टोक्स, बेन फॉक्स (wk), मोइन अली, क्रिस वोक्स, स्टोअर्ट ब्रॉड, जैक लीच.

India vs England Dream11 Team Prediction – India playing xi

चेपॉक की नई गहरे रंग की पिच पहले टेस्ट की पिच से अलग है और इससे टर्न मिलने की उम्मीद है. ऐसे में रविचंद्रन अश्विन को दूसरे छोर से सहयोग की जरूरत होगी. फिट हो चुके अक्षर पटेल का खेलना लगभग तय लग रहा है क्योंकि वह चोटिल रविंद्र जडेजा के समान विकल्प हैं. अक्षर का टेस्ट पदार्पण तय लग रहा है क्योंकि अश्विन को दूसरे छोर से ऐसे गेंदबाज की जरूरत है जो रन रोके. हालांकि कुलदीप यादव का खेलना तय नहीं है. टर्निंग पिच पर वह वाशिंगटन सुंदर से बेहतर विकल्प हैं.

सुंदर आने वाले समय में बेहतरीन हरफनमौला बन सकते हैं लेकिन अभी वह तीसरे विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर खेलने के काबिल नहीं हैं. टीम प्रबंधन कुलदीप को खिलाने में हिचकता रहा है जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के इस स्पिनर की क्षमता पर पिछले कुछ समय में उन्हें अधिक भरोसा नहीं है. हालांकि पता चला है कि पिच को देखते हुए कुलदीप को इस मैच के लिए अंतिम एकादश में मौका दिया जाएगा.

India vs England Predicted Playing XIs

भारत संभावित प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत (wk), रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.

कितने टाइम शुरू होगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच (India vs England )

मैच का समय : सुबह 9:30 से (भारतीय समयानुसार)

