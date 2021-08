Rohit Sharma Missed his Hundred at Lord’s: टीम इंडिया के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे. लेकिन अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने उन्हें बोल्ड कर विदेशों में उनके पहले टेस्ट शतक का सपना एक बार फिर तोड़ दिया. रोहित 145 गेंदों की पारी में 11 चौके और 1 छक्का जमाकर 83 रन बना चुके थे. लेकिन जब वह शतक से सिर्फ 17 रन दूर थे तब जेम्स एंडरसन ने अपनी चलाकी भरी इनस्विंग पर बोल्ड कर दिया.Also Read - India vs England, 2nd Test: भारतीय ओपनर्स ने रचा इतिहास, जो बीते दशक में नहीं हो सका उसे 2021 में 5 बार करके दिखाया

अगर लॉर्ड्स के मैदान (India vs England 2nd Test At Lord's) पर वह शतक जमाते तो ऐसा करने वाले वह 10वें भारतीय बल्लेबाज बन सकते थे. हालांकि अभी उनके पास यहां इस टेस्ट में एक और पारी खेलने का मौका होगा. रोहित का शतक भले पूरा न हो पाया हो लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है.

उन्होंने केएल राहुल (KL Rahul) के साथ मिलकर पर पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी निभाई. रोहित यहां शतक से भले चूक गए हों लेकिन 83 रन की उनकी यह पारी विदेशों में सबसे बड़ी टेस्ट पारी है.

इस पारी के दौरान रोहित (Rohit Sharma) ने अपने स्वभाव के अनुरूप सेट होने जरूर कुछ समय लिया लेकिन जब एक बार उन्होंने पिच पर अपनी आंखें जमा लीं तो फिर मैदान के चारों ओर शॉट लगाकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी. पिछली 8 पारियों में यह रोहित की दूसरी ही फिफ्टी रही है.

इंग्लैंड के खिलाफ ही चेन्नई टेस्ट में (फरवरी 2021) में शतक बनाने के बाद वह अब तक कोई शतक नहीं जमा पाए हैं. इस बीच यह उनका छठा टेस्ट मैच है. अगर रोहित आज लॉर्ड्स में शतक जमा देते वह इस ऐतिहासिस मैदान पर शतक जमाने वाले वह 10वें भारतीय बल्लेबाज होते.

हैरानी की बात है कि रोहित ने अब तक विदेश में कोई शतक नहीं बनाया है, जबकि विदेशी जमीन पर वह अपना 22वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इससे पहले विदेशों में उनका सर्वाधिक स्कोर 79 रन था, जो उन्होंने कोलंबो टेस्ट में अगस्त 2015 में अपने नाम किया था. SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में रोहित के सर्वाधिक स्कोर की बात करें तो इस शतकीय पारी से पहले यहां उनका सर्वाधिक स्कोर 72 रन था, जो उन्होंने फरवरी 2014 में ऑकलैंड में जमाया था.