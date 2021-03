India vs England, 3rd ODI, Live Cricket Score: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में 28 मार्च को तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जाना है. तीन मुकाबलों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. Also Read - Baarish Ki Jaaye: पहली बार म्यूजिक वीडियो में नजर आए Nawazuddin Siddiqui, रोमांटिक अंदाज हुआ वायरल- See Video

टीमें:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), शिखर धवन, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), लोकेश राहुल (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, क्रुणाल पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर.

इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्तान), मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, सैम कर्रन, टॉम कर्रन, लियाम लिविंग्स्टोन, मैट पार्किंसन, आदिल राशिद, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टॉप्ले और मार्क वुड.