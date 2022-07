इंग्‍लैंड की टीम के कप्‍तान जोस बटलर (Jos Buttler) और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Siraj) के बीच मैनचेस्‍टर वनडे में एक अलग ही जंग देखने को मिली. जल्‍द चार विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में फंसी इंग्‍लैंड को बचाने में जुटे बटलर को एक ही ओवर में दो बार सिर पर गेंद से प्रहार झेलना पड़ा. सिराज की बाउंसर का उनके पास कोई तोड़ नहीं था. यही वजह है कि कनकशन नियम के तहत दो बार टीम फीजियो मैदान पर आए और बटलर के सिर की जांच की. इस दौरान मैच को रोकना पड़ा. गनीमत रही कि इंग्‍लैंड के कप्‍तान को चोट नहीं आई थी लेकिन इसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर भारतीय फैन्‍स के निशाने पर आ गए. फैन्‍स ने उनसे खूब मजे लिए. ओवर में सिराज ने बाउंसर से प्रहार जारी रखा.Also Read - दिन में 90 ओवर नहीं डाल सकते तो कप्‍तान हो निलंबित, इयान चैपल की ICC सलाह

मोहम्‍मद सिराज इस मैच में जसप्रीत बुमराह के स्‍थान पर खेल रहे हैं. जस्‍सी चोट के चलते आज नहीं खेल पाए. सिराज ने अपने पहले ही ओवर में दो इंग्लिश बल्‍लेबाजों को चलता कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. पहले जॉनी बेयरस्‍टो विकेट के पीछे लपके गए. इसके बाद नए बल्‍लेबाज जो रूट को भी उन्‍होंने स्पिल में कैच आउट करवाया. Also Read - मैनचेस्‍टर वनडे से पहले अलग ही रंग में दिखे विराट, मैदान में जमकर किया डांस

2nd time in the over @mdsirajofficial Hitting the @josbuttler helmet…..Tod do 😁😁😁😝😝😝 pic.twitter.com/PLKnnR5rc3

Also Read - इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप में जीतना मेरा लक्ष्य है : रीस टॉपली

Siraj has now struck twice on helmet of Jos Buttler in the same over. Jos is looking very nervy out there with his shots.#ENGvIND #CricketTwitter

— Saran R S (@CricaholicJammy) July 17, 2022