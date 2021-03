India vs England, 3rd T20I: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी तीसरे टी20 मैच में छह विकेट पर 156 रन बनाए. भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 77 रन बनाए, जिसके दम पर टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी. Also Read - India vs England, 3rd T20I: इयोन मोर्गन ने रच दिया इतिहास, 'अनूठा शतक' जड़ने वाले पहले इंग्लिश क्रिकेटर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 ओवरों की समाप्ति तक केएल राहुल (0), रोहित शर्मा (15) और ईशान किशन (4) का विकेट गंवाकर महज 24 रन ही बनाए. ये पावरप्ले में भारत का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा सबसे कम स्कोर रहा. वहीं अगर अन्य टीमों के खिलाफ इस रिकॉर्ड को देखें, तो टीम इंडिया साल 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध पावरप्ले के खेल तक 21/3 का स्कोर ही खड़ा कर सकी थी. Also Read - India vs England, 3rd T20I: केएल राहुल बुरी तरह फ्लॉप, पिछली 4 पारियों में तीसरी बार Zero पर आउट

पावरप्ले में भारत का न्यूनतम स्कोर (T20I):

21/3 बनाम पाकिस्तान, मीरपुर 2016

22/3 बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद 2021

24/4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन 2010

24/3 बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद 2021 Also Read - वीरेंद्र सहवाग के टीम इंडिया की तारीफ भरे ट्वीट पर भी भड़क उठे फैन्‍स, दे डाली ये सलाह

An entertaining 70-run partnership between Virat Kohli and Hardik Pandya helps India post 156/6. The 🇮🇳 skipper top-scores with a 46-ball 77* 👏#INDvENG | https://t.co/ijRJxQ94R9 pic.twitter.com/QMH750jQaT — ICC (@ICC) March 16, 2021

बता दें कि भारत के लिए कप्तान कोहली ने 46 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्के की मदद से 77 रनों की पारी खेली और अपने करियर का 27वां और लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया. उनके अलावा ऋषभ पंत ने 25, रोहित शर्मा ने 15 और हार्दिक पंडया ने 17 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज मार्क वुड ने चार ओवर में 31 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट लिए. उनके अलावा क्रिस जॉर्डन को दो सफलता मिली.