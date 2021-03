India vs England 3rd T20I, Highlights: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच खेले गए तीसरे टी20I मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है. इंग्लैंड ने भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था, जिसमें टीम इंडिया विराट कोहली (77*) की हाफ सेंचुरी की बदौलत 156 रन ही बना सकी. जवाब में इंग्लैंड की टीम ने जोस बटलर के नाबाद 83 रनों की पारी की बदौलत यह मुकाबला आसानी से 8 विकेट से अपने नाम कर लिया. 3 मैचौं के बाद अब इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का चौथा मैच गुरुवार को अहमदाबाद में इसी मैदान पर खेला जाएगा. Also Read - IND vs ENG: Jos Buttler की दमदार पारी से जीता इंग्लैंड, ये हैं भारत की हार के 5 खास कारण



















