India vs England, 3rd T20I LIVE: भारत और इंग्लैंड (India vs England) की टीमें तीसरे टी20 मैच में आमने-सामने हैं. 5 मैचों की यह सीरीज 1-1 से बराबर है और आज इस मैच में दोनों टीमें एक दूसरे पर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं. सीरीज का पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में दो बदलाव के साथ उतरी थी. ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने उस मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का पदार्पण किया था.

युवा किशन ने 56 रन की अहम पारी खेलकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया था, जबकि सूर्यकुमार को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. इसके अलावा नाबाद 73 रन की पारी खेलने वाले कप्तान विराट कोहली ने छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई थी. फैन्स को आज एक बार फिर भारतीय टीम से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है. इस बीच गुजरात में कोविड- 19 (Covid-19) के संक्रमण की स्थिति को बिगड़ता देख सीरीज के बाकी मैचों के लिए फैन्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.