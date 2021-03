भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से धो दिया है. इस मैच में इंग्लिश टीम ने भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. लेकिन टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 156 रन ही जोड़ पाई. कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 77 रन की पारी जरूर खेली लेकिन इसके अलावा भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज मैच में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया. तेज गेंदबाज मार्क वुड ने शुरुआत से ही भारत को टॉप ऑर्डर को झकझोर कर उस पर दबाव बनाए रखा. अब 5 मैचों की इस सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है. देखें इन 5 कारणों से हारी टीम इंडिया… Also Read - India vs England, 3rd T20I, Highlights: जोस बटलर के दम इंग्लैंड की 8 विकेट से जीत, सीरीज में बनाई 2-1 से लीड

फ्लॉप हुआ टॉप ऑर्डर

भारत आज टॉस हार गया था, तो इंग्लिश कप्तान इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) ने उसे बैटिंग का निमंत्रण दे दिया. केएल राहुल (KL Rahul) सीरीज में लगातार तीसरी बार फ्लॉप रहे. इसके बाद पिछले मैच की जीत के हीरो ईशान किशन (Ishan Kishan) को नंबर 3 पर मौका मिला तो वह भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. 2 मैचों के आराम के बाद लौटे स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इस तरह भारत ने पावरप्ले के भीतर ही 24 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए. भारत ने मार्क वुड के खिलाफ अपने सबसे ज्यादा 3 विकेट गंवाए.

रिषभ पंत हुए रन आउट

शीर्ष 3 विकेट गंवान के बाद टीम इंडिया की पारी को रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ मिलकर बखूबी संभाल लिया था. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी हो चुकी थी. लेकिन यहां 11वें ओवर की शुरुआत में विराट कोहली की गलती के चलते पंत को रन आउट होना पड़ा. कोहली ने पंत को तब अतिरिक्त रन लेने के लिए दौड़ा दिया, जब वह बिल्कुल तैयार नहीं थे.

कप्तान कोहली के अलावा हाथ लगी निराशा

पंत के बाद अब सारा दारोमदार विराट कोहली के कंधों पर था. वह इस चुनौती के लिए तैयार भी थे. लेकिन सामने वाले छोर से उन्हें बाकी के बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. श्रेयस अय्यर (9) रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक पांड्या भी 17 रन ही जोड़ पाए. कप्तान विराट कोहली ने पारी के अंत तक एक छोर को संभाले रखा और 46 बॉल में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन जोड़े. इसकी बदौलत टीम इंडिया इंग्लैंड को 157 रन चुनौती दे पाई.

विकेट नहीं ले पाए गेंदबाज, खराब फील्डिंग से भी हाथ नहीं मौके

इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को शुरुआत से विकटों की दरकार थी. युजवेंद्र चहल ने इंग्लिश पारी के चौथे ही ओवर में जेसन रॉय (9) को आउट कर इसकी शुरुआत भी कर दी. लेकिन उनके अलावा कोई भी गेंदबाज यह काम नहीं कर सका. 10 वें ओवर में वॉशिंग्टन सुंदर डेविड मलान (18) को अपना शिकार जरूर बनाया. लेकिन इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या टीम के खाते में कोई विकेट नहीं डाल सके. इस बीच भारतीय गेंदबाजों ने कुछ आसान से कैच भी छिटकाकर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

जोस बटलर जीत के हीरो

157 रन का टारगेट इंग्लैंड की बैटिंग लाइन अप के लिए खास नहीं था. उसने भले अपने दो विकेट कुछ सस्ते में गंवा दिए थे. लेकिन एक छोर पर ओपनिंग पर उतरे जोस बटलर ने अंत तक अपना छोर नहीं छोड़ा और उन्होंने बेहतरीन फिफ्टी जमाई और अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील भी किया. उन्होंने 52 बॉल में नाबाद 83 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. सामने वाले छोर से जॉनी बेयरस्टो ने भी 28 बॉल की अपनी पारी में 5 चौकों की मदद से नाबाद 40 रन बनाए. बटलर को उनकी खूबसूरत पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.