India vs England 3rd Test Day 1 Live Score and Updates: भारत और इंग्लैंड की टीमें अब से कुछ ही देर में लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत करने उतरेंगी. भारतीय टीम 5 टेस्ट की इस सीरीज में 1-0 से आगे है. उसने लॉर्ड्स में खेले गए पिछले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन की करारी हार का मजा चखाया था. अब एक ओर इंग्लैंड की टीम भी सीरीज में वापसी को बेताब होगी वहीं दूसरी ओर कप्तान कोहली यहां जीत दर्ज कर सीरीज में भारत की हार की आशंकाओं को खत्म करना चाहेंगे.Also Read - India vs England: आज से शुरू होगा तीसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के इन 10 खिलाड़ियों पर होगी खास नजर....

बता दें मैदान पर दर्शक भारी तादाद में दिखाई देंगे. इस टेस्ट मैच के लिए पहले 4 दिनों के सभी टिकट बिक चुके हैं, जबकि 5वें दिन के टिकटों की बिक्री अभी जारी है. इस टेस्ट मैच में पिच की बात करें तो यहां पिच पर नमी बताई जा रही है. लेकिन मैच की पूर्व संध्या पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान कोहली ने हैरानी जताई थी कि पिच पर घास नहीं छोड़ी गई है. Also Read - सिराज को अपने रंग में रंगा देखकर बेहद खुश हूं, वो बल्‍लेबाज की आंख से आंख मिलाकर खेलेगा: विराट

ऐसे में वह यहां भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौका दे सकते हैं और भारत इस मैच में 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है. हालांकि भारतीय समयानुसार जब ठीक 3 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे तो दोनों टीमों की प्लेइंग XI की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. Also Read - India vs England, 3rd Test: लीड्स में Ashwin के खेलने की संभावना पर विराट कोहली ने खुलकर रखी अपनी बात

वैसे हेडिंग्ले का बीते 5 से 6 सालों का इतिहास देखें तो यहां परिस्थितियां स्पिनर से ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद देती है. साल 2015 से यहां खेले गए टेस्ट मैच की बात करें तो फास्ट बॉलरों ने यहां 139 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि स्पिनरों ने सिर्फ 26 विकेट पर अपना कब्जा जमाया है. पिच पर नमी को देखते हुए यह साफ है कि गेंद विकेटकीपर के पास तक आसानी से नहीं पहुंचेंगी. लेकिन टॉस जीतने वाला कप्तान यहां पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगा.