भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा के नए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट मैच की पिच क्रिकेट समीक्षकों के निशाने पर है।

बुधवार को शुरू हुए सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन पिच की कमियां नजर आने लगी, जब इंग्लैंड टीम मात्र 112 रन पर सिमट गई। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने भी अपने तीन विकेट खो दिए। यानि कि मैच के पहले दिन कुल 13 विकेट गिरे। पहले दिन भारत के लिए स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए।

दूसरे दिन भी पिच स्पिन गेंदबाजों की मददगार रही और इंग्लिश स्पिनर जैक लीच (Jack Lea और कप्तान जो रूट के स्पिन अटैक के खिलाफ टीम इंडिया 145 रन के स्कोर पर ऑलआउट हुई। लीच ने चार विकेट लिए जबकि रूट ने अपने टेस्ट करियर का पहला पांच विकेट हॉल दर्ज किया।

भारतीय पारी को समेटने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम ने पहले ही ओवर में अपने दो विकेट खो दिए। जिसके बाद कई पूर्व दिग्गजों ने मोटेरा की पिच की आलोचना की।

Let’s be honest this is not a 5 day Test pitch !! #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 25, 2021

पहले दो टेस्ट मैचों के दौरान चेन्नई की पिच से नाखुश रहे पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन मोटेरा कि पिच से भी खास प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने ट्वीट किया, “ईमानदारी से कहें तो ये पांच दिन के टेस्ट मैच के पिच नहीं है।”

Chaos — Kevin Pietersen (@KP24) February 25, 2021

इंग्लैंड के एक और पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने इस पिच की हालत को ‘अराजकता’ बताया है।

वहीं क्रिकेट फैंस ने इस तरह की एकतरफा पिच बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जमकर आलोचना की है।

If the Ends are named on Adani and Ambani, and stadium on Modi, the pitch should be named on Shiv Sena. Gosh, the way it is spitting and turning. #INDvENG — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) February 25, 2021

They spend $110m on a magnificent new stadium and about 50 cents on pitch preparation. This surface is crap (for both sides.) batting is a total lottery #INDvsENG_2021 pic.twitter.com/hPz3yIt5oc — simon hughes (@theanalyst) February 25, 2021

Who would have imagined this! The pink ball has found a new ally in a pitch that is turning without crumbling. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 25, 2021

Support staff sending in the next batsman on the pitch. #IndvsEng pic.twitter.com/YwxiV40i2o — Sand-d Singh (@Sand_In_Deed) February 25, 2021