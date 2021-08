INDIA vs ENGLAND 3rd TEST: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन (James Anderson) के सामने एक बार फिर बेबस दिख रहे हैं. इस सीरीज में विराट अब तक कुल 4 बार आउट हो चुके हैं, जिनमें से 2 बार एंडरसन ने ही उन्हें अपना शिकार बनाया है. बुधवार को लीड्स टेस्ट की पहली पारी में जब एंडरसन ने विराट के रूप में मैच में अपना तीसरा विकेट हासिल किया तो वह बेहद उत्साहित नजर आए. दिन का खेल खत्म होने के बाद एंडरसन ने इसकी वजह भी बताई है.Also Read - India vs England: Rishabh Pant ने बताई इंग्लैंड के दर्शकों की हरकत- Mohammed Siraj पर फेंकी गेंद

लीड्स में जैसे ही (Virat Kohli) विराट कोहली (7) ने (James Anderson) एंडरसन की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश की. गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के हाथ में जा समाई. यह देखकर एंडरसन खुशी से चिल्ला उठे और उन्होंने काफी आक्रामक ढंग से उनके विकेट का सेलीब्रेशन किया. Also Read - India vs England- बैकफुट पर आया भारत तो दर्शकों ने भी लिए मजे, Mohammed Siraj ने दिया करारा जवाब, Video देखें

We think @jimmy9 enjoyed this one! 💥

