IND vs ENG 3rd Test LIVE Streaming for free in India: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बुधवार से अहदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में शुरू होगा. दोनों टीमों ने अभी तक चेन्नई के मैदान पर दो टेस्ट मैच खेले थे. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जहां मेहमान टीम ने जीता था तो तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को हराकर 1-1 की बराबरी कर ली. अब सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा. दोनों टीमें पहली बार गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले डे-नाइट टेस्ट में आमने-सामने होंगी. देखें- कब और कहां देख सकते हैं इस मैच का LIVE टेलीकास्ट और LIVE Streaming.

India vs England, 3rd Test Sardar Patel Stadium, Ahmedabad, live starts at 2:30 PM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बुधवार (24 फरवरी 2021) से खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच तीसरे टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्‍ट में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की live streaming आप हॉटस्टार app पर देख सकते हैं.