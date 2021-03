India Beat England and win Series by 3-1: अहमदाबाद में खेले गए चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराकर 4 टेस्ट की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है. इसी के साथ टीम इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) में भी शान से अपनी जगह पक्की कर ली है. इस टेस्ट मैच में एक मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को पहले (Rishabh Pant) रिषभ पंत (101) और (Washington Sundar) वॉशिंग्टन सुंदर (96*) ने अपनी जुगलबंदी से उबारकर इंग्लैंड पर 160 रनों की निर्णायक बढ़त हासिल करा दी. भारत ने तीसरे दिन ही यह मैच अपने नाम कर लिया. Also Read - इस इग्लिश गेंदबाज पर जमकर बरसे एंड्रयू स्ट्रॉस, बोले- गेंदबाजी करते देखना दर्दभरा अनुभव

पंत और सुंदर की बेहतरीन बल्लेबाजी के अलावा (Axar Patel) अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की बॉलिंग इस मैच का खास आकर्षण रहे. अक्षर ने यहां 43 रन की उम्दा पारी खेलने के साथ-साथ मैच में कुल 9 विकेट भी अपने नाम किए, जबकि उनके सीनियर पार्टनर अश्विन (3/47 और 5/47) ने कुल 6 विकेट अपने नाम किए.

इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इस बार अहमदाबाद की पिच बैटिंग के लिए अनुकूल थी लेकिन इसके बावजूद मेहमान टीम यहां सिर्फ 205 रन ही बना पाई. इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 365 रन बनाकर उस पर 160 रन की बढ़त हासिल की. हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने मैच के दूसरे दिन शानदार बॉलिंग कर एक वक्त भारत को फंसा लिया था. भारतीय टीम 146 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी.

लेकिन यहां से रिषभ पंत (101) ने वॉशिंग्टन सुंदर के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और भारत को इस मुश्किल से निकाल लिया. पंत अपनी सेंचुरी पूरी कर आउट हुए तो फिर सुंदर ने अक्षर पटेल (43) के साथ मिलकर आगे का काम जारी रखा. हालांकि सुंदर अपना पहला शतक अपने नाम नहीं कर पाए और उन्हें बाकी भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने के चलते नाबाद 96 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा. लेकिन वह टीम इंडिया की जीत के लिए जरूरी अपना बखूबी कर चुके थे.

पहली पारी के आधार पर भारत को इंग्लिश टीम पर 160 रनों लीड हासिल हुई, जिसका फायदा अक्षर और अश्विन की जोड़ी ने जमकर उठाया. इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच में कुल 17 विकेट अपने नाम किए. इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में फिफ्टी जड़ने वाले बेन स्टोक्स (4/89) और जेम्स एंडरसन (3/44) ने कुछ प्रभाव छोड़ने की कोशिश जरूर की. लेकिन उन्हें डेनियल लॉरेंस (46 & 50) के अलावा किसी और खिलाड़ी का साथ नहीं मिल पाया.