India vs England, 4th Test Day 1, LIVE: भारत और इंग्लैंड (India vs England) की टीमें अब से कुछ ही देर बाद चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के लिए आमने-सामने हैं. तीन टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. दोनों ही टीमें इस सीरीज से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) की दौड़ में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने उतरी थीं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी थीं. लेकिन इसके बाद दूसरे और तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने टर्निंग पिचों पर उसकी परीक्षा ली, जिसमें इंग्लैंड खुद को साबित नहीं कर पाया और अब वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की दौड़ से बाहर हो गया है. अब इंग्लैंड यह मैच जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म करना जरूर चाहेगा. लेकिन अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो जाएगी. ऐसे में टीम इंडिया हर हाल में यहां अपनी हार टालने का जोर लगाएगी. भारत को यहां सीरीज जीतने और WTC में क्वॉलिफाई करने के लिए कम से कम ड्रॉ खेलना है. Also Read - India vs England: आलोचना झेल रहे अजिंक्य रहाणे-चेतेश्वर पुजारा के समर्थन में उतरे कप्तान कोहली



















Load More