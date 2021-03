India vs England, 4th Test: अहमदाबाद टेस्‍ट के दूसरे दिन भारतीय टीम विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत 101(118) के शतक की मदद से मैच में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। टीम इंडिया पर एक समय में बुरी तरह पिछड़ने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन पंत ने वाशिंगटन सुंदर 60*(117) के साथ मिलकर बनाई शतकीय साझेदारी के दम पर भारत को मुश्किल से बाहर निकाला। Also Read - IND vs ENG: Rishabh Pant ने ठोका शतक, दो साल बाद बनाई टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी

दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत का स्‍कोर सात विकेट के नुकसान पर 294 रन है। मैदान पर सुंदर के साथ अक्षर पटेल 11 रन बनाकर डटे हुए हैं। भारत ने मेहमान टीम पर अब 89 रन की बढ़त बना ली है। Also Read - India vs England 4th Test, Day 2 Highlights: दूसरे दिन का खेल खत्म- Rishabh Pant का शतक, इंग्लैंड से 89 रन आगे भारत

भारत ने शुक्रवार सुबह 24/1 से आगे खेलना शुरू किया। पहले सेशन के दौरान टीम इंडिया ने चेतेश्‍वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्‍य रहाणे के विकेट गंवाए। लंच तक भारत का स्‍कोर 80/4 था। इसके बाद दूसरे सेशल के दौरान रोहित शर्मा अपने शतक से चूक गए और 49 रन बनाकर बेन स्‍टोक्‍स की गेंद पर चलते बने। भारत ने 121 रनों पर ही अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। Also Read - सिराज को गाली, विराट से झगड़ा! बेन स्टोक्स बोले- पूरी दुनिया में खेल चुका हूं लेकिन इतने मुश्किल हालात का सामना नहीं किया

एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इंग्‍लैंड द्वारा बनाए गए 205 रन के स्‍कोर से भी पिछड़ जाएगी। अंतिम सेशन में रिषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को ना सिफ मैच में पिछड़ने से बचाया बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया।

रिषभ पंत ने सातवें विकेट के लिए वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 113 रनों की अहम साझेदारी बनाई। इस दौरान उन्‍होंने छक्‍का लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। ये भारतीय सरजमीं पर पंत का पहला टेस्‍ट शतक है।

शतक बनाने के बाद वो जेम्‍स एंडरसन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जो रूट को आसान कैच दे बैठे। इसके बाद सुंदर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। दिन का खेल खत्‍म होने तक सुंदर ने नए बल्‍लेबाज अक्षर पटेल 11(34) के साथ मिलकर 35 रनों की साझेदारी बना ली है।